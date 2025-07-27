В Пермском крае продается завод по производству бетона

В городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу завод по производству бетона. Стоимость готового бизнеса — 49 млн рублей.
«Продается бетонный завод в отличном состоянии. Работает каждый день. Окупаемость — менее двух лет. Стоимость — 49 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений «Авито».
Согласно информации сайта, на продажу выставлен Чайковский завод бетонных изделий «Атлант Бетон». По данным сервиса Saby, выручка предприятия в 2024 году составила 34,2 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском муниципальном округе продается завод по производству блоков полистиролбетона. Объект находится в деревне Растягаево. Стоимость — 24,5 млн рублей.
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