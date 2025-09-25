25 сентября 2025

У жителей ХМАО стали популярны трендовые туры на Байкал

Югорчане едут на Байкал в конце зимы
Жители ХМАО начали активно интересоваться путешествиями на озеро Байкал. Югорчане едут туда ради природных пейзажей в конце зимы и за красивым контентом. Туристический тренд URA.RU обсудило с владелицей агентства путешествий Еленой Соловьевой.

«Туда едут в конце февраля и в начале марта, когда стоит красивый байкальский лед в морозы. Он еще замерзший и не тает. Там еще есть горнолыжные курорты (в принципе как и везде по России, где есть горы), но на Байкале, конечно, они не так популярны среди наших туристов», — поясняет руководитель SoloWay.

Многие туристы едут на Байкал, чтобы сделать красивые фото и видео. В конце зимы и начале весны лед на озере может переливаться от нежно-голубого до бирюзового цвета из-за кристальной чистоты воды.

Цены на авиабилеты из Сургута и Нижневартовска в Иркутск (здесь ближайший аэропорт)  в конце зимы стоят около 15-20 тысяч рублей в одну сторону. Но лететь необходимо с пересадками.

Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО массово бронируют экспресс-туры в Казань. По данным турагентов «Семь чудес», югорчане туда на экскурсии и знакомятся с архитектурой.

