«Буду продолжать, пока не сдохнешь!»: психолог объяснил Соколовскому, что делать со сталкингом

Навязчивая привязанность к знаменитостям — тема, о которой чаще говорят в соцсетях, чем в кабинете специалиста. Но истории преследования известных людей показывают: здесь кроется целая система внутренних дефицитов, страхов и фантазий. В материале URA.RU психолог и профайлер Денис Железнов на примере с преследованием певца Влада Соколовского объясняет, как односторонняя фиксация может перейти границу безопасности.

Влад Соколовский заявил об угрозах и преследовании его семьи

Влад Соколовский рассказал об угрозах и преследовании его семьи

Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова сообщили об угрозах убийством их сына Давида. По данным портала Life.ru, неизвестные клеят фото ребенка к чужим могилам и угрожают в соцсетях. «Предупреждала и буду продолжать это делать, пока ты не сдохнешь. Я на кладбище тебе могилку создала», — подобные угрозы в виде смс-сообщений Ангелина получает практически ежедневно, об этом она рассказала РЕН ТВ.

Супруга Соколовского добавляет, что им прямо среди ночи могут придти доставки с жуткими вещами: от шампуров и баллончиков до мяса, истекающего кровью. Злоумышленники используют подставные номера, фейковые аккаунты и ботов, чтобы оставаться анонимными. Пара закрыла комментарии в соцсетях, а некоторые бренды получили необоснованные жалобы.

Долгое время Соколовские не знали, кто стоит за навязчивым преследованием. Они даже предположили, что это часть спланированной кампании. Ситуация изменилась, когда удалось выяснить личности двух женщин, из-за которых, по словам артистов, семья страдала несколько лет. Влад уверен, что за масштабным сталкерингом стоят его безумные фанатки. Однако, активно расследовать дело не получается из-за сложности доказательств и нестандартного характера преступления.

Природа навязчивой привязанности

Навязчивая привязанность — это «длинный внутренний маршрут, который строится на чувстве одиночества, тревоге, потребности в фантазиях и трудности с выдерживанием реальной близости», объяснил URA.RU психолог, профайлер-верификатор и бизнес-тренер в сфере переговоров Денис Железнов. По его словам, в таких историях фанат пытается не просто наблюдать за жизнью кумира, а «встроиться» в нее, подменяя реальные границы.

Железнов подчеркивает, что это всегда «односторонние, невзаимные отношения, где фанат вкладывает эмоциональную энергию в человека, который не знает о его существовании». Люди с тревожностью, низкой самооценкой, депрессией или навязчивыми чертами особенно уязвимы — соцсети усиливают иллюзию, что между поклонником и звездой существует особый контакт.

Когда поклонение становится угрозой

Парасоциальные отношения — феномен, который в 2025 году стал словом года по версии Кембриджского словаря. Это ощущение близости с человеком, которого фанат лично никогда не встречал. В такой фиктивной связи любой отказ воспринимается как оскорбление, а дистанция — как несправедливость. Так формируется почва для сталкинга — поведения, где присутствует страх жертвы, навязчивость и неспособность преследователя остановиться.

Эксперты выделяют несколько типов сталкеров. «Спасатели» воображают, что должны защитить кумира. «Фантазеры» строят убеждение, что знаменитость отвечает им взаимностью, и трактуют игнорирование как «проверку чувств». «Нарциссы» считают, что имеют право на особое отношение — и переходят к агрессии, если его не получают. В каждом случае механизм один: дефицит эмоциональной регуляции, идеализация и последующее разочарование.

Что делать жертве преследования

По словам Железнова, преследователь часто «рационализирует свое поведение и игнорирует любые границы, считая, что его мотивы правильные». Фиксация развивается поэтапно: от идеализации к фантазии о связи, затем к злости и потребности «исправить отказ». Иногда фанат даже создает искусственные «опасные ситуации», чтобы почувствовать себя спасителем.

Что важно помнить тем, кто сталкивается со сталкингом? Фиксировать каждый эпизод, не вступать в диалог, сразу обозначать границы формальными методами. Общение и попытка объяснить свои границы в данной ситуации не сработают. Преследователь вступает в коммуникацию, и запрет воспринимается как игра. Здесь нужны альтернативные варианты — заявление в полицию, судебные решения и т.д. Важно также обращаться к специалистам, если тревога нарастает. Кроме того, стоит окружить себя поддержкой друзей и близких, чтобы не оставаться с проблемой один на один, а также отслеживать динамику.