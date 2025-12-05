Раскрыто, как Зеленский мешал борьбе с коррупцией на Украине

Украинские власти инициировали изменения в уставах целого ряда предприятий Фото: Официальный сайт президента Украины

Администрация президента Украины Владимира Зеленского на протяжении последних лет систематически подрывала работу независимых антикоррупционных советников в государственных компаниях страны. Расследование провела газета The New York Times (NYT).

«За последние четыре года <...> украинское правительство систематически подрывало <...> надзор, что способствовало процветанию взяточничества», — пишет NYT. По данным издания, это ослабляло надзор и способствовало сохранению коррупционных практик в ключевых отраслях.

Ключевая линия расследования касается наблюдательных советов государственных компаний. По информации NYT, команда Зеленского добивалась назначения в эти советы лояльных к офису президента фигур. Кроме того, расследование описывает тактику затягивания процедур. При переутверждении или обновлении состава наблюдательных советов украинские власти нередко затягивали заключение контрактов с новыми членами. Такие задержки создавали периоды фактического «вакуума контроля». Именно в эти промежутки было проще поддерживать или перезапускать коррупционные схемы в государственных компаниях.

Отдельная линия расследования касается вмешательства в уставные документы государственных компаний. По данным NYT, за последние годы украинские власти инициировали изменения в уставах целого ряда предприятий, которые фактически сужали полномочия независимых наблюдательных советов. Издание приводит в пример «Укрэнерго».