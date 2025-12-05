Логотип РИА URA.RU
В ЦБ отчитались о рекордном достижении России в экономике

05 декабря 2025 в 18:18
По итогам ноября совокупная стоимость золотого запаса России превысила беспрецедентный рубеж в 300 млрд долларов, а его удельный вес в структуре международных резервов увеличился до 42,3% — максимального уровня с зимы 1995 года. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе статистики Центрального банка.

