В российском регионе запретили платную парковку

«Смольный ввел запрет на ночную стоянку на трех улицах в центре города. По правилам ночью в центре можно парковаться бесплатно. Но чиновники решили принять новые меры. Одну ночь в неделю оставлять машину будет нельзя. В это же время дорожные службы должны будут убрать снег», — пишет «Комсомольская правда». Глава комиссии по транспорту ЗакСа Алексей Цивилев заявил, что сейчас чиновники смотрят за тем, какие результаты принесет эксперимент. Он покажет, как в дальнейшем может работать этот запрет.