В российском регионе запретили платную парковку
Запрет на ночную стоянку будет действовать одну ночь в неделю, чтобы службы успели убрать снег
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Санкт-Петербурге решили провести эксперимент с запретом ночной парковки на трех улицах, чтобы коммунальные службы успели убирать снег. Об этмо сообщают СМИ.
«Смольный ввел запрет на ночную стоянку на трех улицах в центре города. По правилам ночью в центре можно парковаться бесплатно. Но чиновники решили принять новые меры. Одну ночь в неделю оставлять машину будет нельзя. В это же время дорожные службы должны будут убрать снег», — пишет «Комсомольская правда». Глава комиссии по транспорту ЗакСа Алексей Цивилев заявил, что сейчас чиновники смотрят за тем, какие результаты принесет эксперимент. Он покажет, как в дальнейшем может работать этот запрет.
Ранее парковку запретили на нескольких улицах Кургана. Остановка и стоянка автомобилей будет запрещена между домами 161 и 171 и вдоль торцевой части дома 169 по улице Куйбышева. Решение принято для безопасности движения и облегчения проезда спецтехники.
