Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В российском регионе запретили платную парковку

Смольный: вводится запрет на ночную парковку на трех улицах
05 декабря 2025 в 17:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Запрет на ночную стоянку будет действовать одну ночь в неделю, чтобы службы успели убрать снег

Запрет на ночную стоянку будет действовать одну ночь в неделю, чтобы службы успели убрать снег

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Санкт-Петербурге решили провести эксперимент с запретом ночной парковки на трех улицах, чтобы коммунальные службы успели убирать снег. Об этмо сообщают СМИ. 

«Смольный ввел запрет на ночную стоянку на трех улицах в центре города. По правилам ночью в центре можно парковаться бесплатно. Но чиновники решили принять новые меры. Одну ночь в неделю оставлять машину будет нельзя. В это же время дорожные службы должны будут убрать снег», — пишет «Комсомольская правда». Глава комиссии по транспорту ЗакСа Алексей Цивилев заявил, что сейчас чиновники смотрят за тем, какие результаты принесет эксперимент. Он покажет, как в дальнейшем может работать этот запрет. 

Ранее парковку запретили на нескольких улицах Кургана.  Остановка и стоянка автомобилей будет запрещена между домами 161 и 171 и вдоль торцевой части дома 169 по улице Куйбышева. Решение принято для безопасности движения и облегчения проезда спецтехники. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал