В мире

Макрон сорвался с кордона китайской службы безопасности и побежал к толпе

05 декабря 2025 в 18:27
Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в Китай внезапно вырвался из кордона китайской службы безопасности и побежал к толпе студентов в провинции Сычуань. Это произошло 5 декабря, в заключительный день его пребывания в КНР.

«Президент захотел пробежаться, чтобы подойти к толпе», — отметил BFMTV, который показал соответствующие кадры. Французский лидер заметил студентов, стоявших поодаль, и самостоятельно рванул к ним, опередив охрану и китайских правоохранителей. На видео видно, как сотрудники безопасности пытаются догнать главу государства и выстроить новый кордон вокруг него.

На фоне этого жеста во Франции продолжают обсуждать падение рейтинга Макрона. Как следует из опроса компании Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine, в октябре уровень одобрения политики президента опустился до 11%. Это самый низкий показатель за весь срок его пребывания у власти, подчеркивает издание.

