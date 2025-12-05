Назван завод, который завоевывает для России технологическую независимость

Во время визита Якушев вручил партийные билеты «Единой России» сотрудникам завода Фото: Роман Наумов © URA.RU

Калининградский автозавод «Автотор» — один из ключевых участников политики импортозамещения и формирования технологического суверенитета России. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«Если говорить в целом о развитии российской экономики, то „Автотор“ помогает решать вопросы импортозамещения. Предприятие совершило серьезный рывок вперед. В следующем году локализация будет еще выше. То есть, в том числе на этой площадке, решается поставленная президентом задача и завоевывается технологический суверенитет», — сказал Якушев в ходе визита на автозавод. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России».

«Автотор» остается одним из крупнейших работодателей региона: на предприятии занято более 30 тысяч человек. Кроме того, по словам Якушева, предприятие является основным налогоплательщиком в регионе, формируя значительную часть доходной базы бюджета Калининградской области. Во время визита Владимир Якушев вручил партийные билеты «Единой России» четырем сотрудникам завода.

Одной из центральных точек программы посещения стала новая роботизированная линия сварки кузовов. Она позволяет в короткие сроки перенастраивать производство под различные модели кузовов, созданные на одной платформе. Производительность составляет до 80 тысяч кузовов в год.