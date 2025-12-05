FT назвало Симоньян одной из самых влиятельных людей мира
05 декабря 2025 в 18:14
Фото: © URA.RU
Британское издание Financial Times включило Маргариту Симоньян в перечень самых влиятельных людей мира в категории «Лидеры».Об этом сказано в статье газеты.
