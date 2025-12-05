Суд изъял все имущество экс-замминистра Иванова, кроме Bentley жены

Суд частично удовлетворил требования Генпрокуратуры Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Пресненский суд Москвы изъял почти все имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, за исключением автомобиля Bentley, принадлежащего бывшей супруге Светлане Захаровой. Иск Генпрокуратуры был заявлен на сумму свыше одного миллиарда рублей.

В иске перечислялось имущество экс-замминистра и связанных с ним лиц, которое было приобретено на незаконные доходы. Суд частично удовлетворил требования Генпрокуратуры. Именно это и вызвало вопрос у самого Иванова, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО: он поинтересовался, в чем именно выразилось «частичное удовлетворение», если судья перечислила все активы. «Не изъяли только Bentley», — пояснил один из участников процесса после заседания, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль 2004 года выпуска принадлежит именно бывшей супруге.

Систематические супружеские измены, по словам Светланы Захаровой, фактически привели к распаду брака экс-заместителя министра обороны России. По ее утверждению, Иванов завел двоих детей на стороне. Кроме того, он четыре раза инициировал бракоразводный процесс. Во время судебного заседания она отдельно попросила не называть ее «фактической женой» Иванова, а также не относить дом, в котором она сейчас живет вместе с детьми, к имуществу бывшего супруга.

