Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Райсуд Москвы изъял в пользу государства особняк бывшего замминистра обороны

05 декабря 2025 в 17:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять в пользу государства особняк бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, расположенный в центре столицы. Об этмо сообщает РИА Новости. Согласно оглашенному решению, суд постановил передать в доход государства нежилое помещение площадью 646,5 квадратного метра, находящееся по адресу: город Москва, переулок Чистый, дом 4, строение 1, помещение 1/1, с кадастровой стоимостью 136 064 814 рублей 38 копеек.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал