Райсуд Москвы изъял в пользу государства особняк бывшего замминистра обороны
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять в пользу государства особняк бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, расположенный в центре столицы. Об этмо сообщает РИА Новости. Согласно оглашенному решению, суд постановил передать в доход государства нежилое помещение площадью 646,5 квадратного метра, находящееся по адресу: город Москва, переулок Чистый, дом 4, строение 1, помещение 1/1, с кадастровой стоимостью 136 064 814 рублей 38 копеек.
