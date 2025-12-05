США спрогнозировали для Европы страшное будущее
Главным интересом США в обновленной Стратегии указано прекращение украинского конфликта
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В США опасаются уничтожения Европы, как цивилизации. Это следует из обновленной Стратегии нацбезопасности.
«США опасаются, что через 20 лет Европа станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация», — пишет «ТАСС». Также основными пунктами новой стратегии стали интерес Соединенных Штатов в прекращении украинского конфликта, сосредоточение на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.
Кроме того, в новую Стратегию вошло требование США, по которому Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону. В опубликованном Белым домом документ говорится, что американское правительство будет выполнять поддерживающую роль в обеспечении безопасности на континенте.
