Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

США спрогнозировали для Европы страшное будущее

США обновили Стратегию нацбезопасности, в которой опасаются уничтожения Европы
05 декабря 2025 в 18:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Главным интересом США в обновленной Стратегии указано прекращение украинского конфликта

Главным интересом США в обновленной Стратегии указано прекращение украинского конфликта

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В США опасаются уничтожения Европы, как цивилизации. Это следует из обновленной Стратегии нацбезопасности. 

«США опасаются, что через 20 лет Европа станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация», — пишет «ТАСС». Также основными пунктами новой стратегии стали интерес Соединенных Штатов в прекращении украинского конфликта, сосредоточение на торговле с Китаем только нестратегическими товарами. 

Кроме того, в новую Стратегию вошло требование США, по которому Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону. В опубликованном Белым домом документ говорится, что американское правительство будет выполнять поддерживающую роль в обеспечении безопасности на континенте. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал