Для некоторых пользователей изменен процесс входа на «Гослуслуги»

Уведомление о входе через мессенджер нельзя убрать с экрана Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

При входе на «Госуслуги» у некоторых пользователей появилось уведомление о подключении MAX для получения кодов подтверждения, которое нельзя убрать. Об этом сообщают СМИ.

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера», — написано в уведомлении. Об этом сообщает «РИА Новости». Как пишет издание, уведомление с экрана убрать нельзя.