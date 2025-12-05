Логотип РИА URA.RU
Общество

Для некоторых пользователей изменен процесс входа на «Гослуслуги»

Пользователи «Госуслуг» обнаружили новый способ входа через мессенджер MAX
05 декабря 2025 в 18:24
Уведомление о входе через мессенджер нельзя убрать с экрана

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

При входе на «Госуслуги» у некоторых пользователей появилось уведомление о подключении MAX для получения кодов подтверждения, которое нельзя убрать. Об этом сообщают СМИ. 

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера», — написано в уведомлении. Об этом сообщает «РИА Новости». Как пишет издание, уведомление с экрана убрать нельзя. 

«Госуслуги» были подключены к российскому мессенджеру в августе. Разрешение на интеграцию предоставило ФСБ. Новый нацмессенджер выполнил все условия для обеспечения безопасности. Теперь информация пользователей по их резрешению сможет передаваться автоматически между «Госуслугам» и MAX.

Комментарии (1)
  • Олег
    05 декабря 2025 18:27
    А как быть тем, у кого нет смартфона? У моей бабушки только кнопочный телефон,так как смартфоном она не умеет пользоваться.
