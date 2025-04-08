08 апреля 2025

Водители трамваев в Челябинске зарабатывают больше 100 000 рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям трамваев обещают 101 000 рублей в месяц
Водителям трамваев обещают 101 000 рублей в месяц Фото:

Водители трамваев в Челябинске с 1 апреля после индексации зарплаты будут получать 101 000 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

«После индексации 1 апреля 2025 года прогнозируемая средняя заработная плата водителей трамвая до вычета НДФЛ будет составлять 101 000 рублей в месяц. Заработная плата „белая“, она выплачивается всегда вовремя и ежегодно индексируется», — сообщила пресс-служба перевозчика.

Стать водителем трамвая можно с 21 года. Обучение длится до пяти с половиной месяцев. Ученикам платят стипендию в размере 45 тысяч рублей в месяц.

Средняя зарплата жителей Челябинска в 2024 году достигла 85 тысяч рублей в месяц, заявил ранее глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. В муниципальных организациях зарплата осталась на уровне 68 тысяч рублей в месяц.

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Водители трамваев в Челябинске с 1 апреля после индексации зарплаты будут получать 101 000 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». «После индексации 1 апреля 2025 года прогнозируемая средняя заработная плата водителей трамвая до вычета НДФЛ будет составлять 101 000 рублей в месяц. Заработная плата „белая“, она выплачивается всегда вовремя и ежегодно индексируется», — сообщила пресс-служба перевозчика. Стать водителем трамвая можно с 21 года. Обучение длится до пяти с половиной месяцев. Ученикам платят стипендию в размере 45 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата жителей Челябинска в 2024 году достигла 85 тысяч рублей в месяц, заявил ранее глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. В муниципальных организациях зарплата осталась на уровне 68 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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