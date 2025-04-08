Водители трамваев в Челябинске зарабатывают больше 100 000 рублей в месяц

Водители трамваев в Челябинске с 1 апреля после индексации зарплаты будут получать 101 000 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«После индексации 1 апреля 2025 года прогнозируемая средняя заработная плата водителей трамвая до вычета НДФЛ будет составлять 101 000 рублей в месяц. Заработная плата „белая“, она выплачивается всегда вовремя и ежегодно индексируется», — сообщила пресс-служба перевозчика.
Стать водителем трамвая можно с 21 года. Обучение длится до пяти с половиной месяцев. Ученикам платят стипендию в размере 45 тысяч рублей в месяц.
Средняя зарплата жителей Челябинска в 2024 году достигла 85 тысяч рублей в месяц, заявил ранее глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. В муниципальных организациях зарплата осталась на уровне 68 тысяч рублей в месяц.
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