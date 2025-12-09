В проблемном курганском округе пройдут повторные выборы мэра

В курганского округе выбрать нового главу хотят в марте 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном округе Курганской области, который считают проблемным из-за частых перестановок руководителей муниципалитета и других скандалов, объявлен новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Это вторая попытка властей подобрать руководителя округа на постоянной основе. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники, близкие к властям Притобольного округа.

«Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Притобольного округа Курганской области. Прием документов от претендентов будет проходить до 30 января 2026 года», — сообщают URA.RU источники.

Информация нашла подтверждение и в решении думы Притобольного округа. Согласно документу, прием документов от претендентов начинается с 29 декабря Кандидаты должны подать бумаги в администрацию. За ходом выборов будут следить члены конкурсной комиссии: директор МКОУ «Раскатихинская СОШ» Ольга Нечеухина, управляющий делами администрации округа Валерия Севостьянова и депутат думы Притобольного округа Ольга Ляпунова (все — по согласованию).

