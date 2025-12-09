Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Выборы

В проблемном курганском округе пройдут повторные выборы мэра

В Курганской области объявили конкурс по выборам главы Притобольного округа
09 декабря 2025 в 08:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В курганского округе выбрать нового главу хотят в марте 2026 года

В курганского округе выбрать нового главу хотят в марте 2026 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном округе Курганской области, который считают проблемным из-за частых перестановок руководителей муниципалитета и других скандалов, объявлен новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Это вторая попытка властей подобрать руководителя округа на постоянной основе. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники, близкие к властям Притобольного округа. 

«Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Притобольного округа Курганской области. Прием документов от претендентов будет проходить до 30 января 2026 года», — сообщают URA.RU источники. 

Информация нашла подтверждение и в решении думы Притобольного округа. Согласно документу, прием документов от претендентов начинается с 29 декабря Кандидаты должны подать бумаги в администрацию. За ходом выборов будут следить члены конкурсной комиссии: директор МКОУ «Раскатихинская СОШ» Ольга Нечеухина, управляющий делами администрации округа Валерия Севостьянова и депутат думы Притобольного округа Ольга Ляпунова (все — по согласованию).

Продолжение после рекламы

Это не первый раз, когда в Притобольном округе хотят выбрать нового главу. В сентябре 2025 года был объявлен первый конкурс, однако в итоге он был признан несостоявшимся. Причиной стало то, что никто не подал заявку на участие. На отбор кандидатур тогда не заявился и временно исполняющий обязанности главы Притобольного округа Павел Санкин. В итоге, чиновники должны были решить о новой дате конкурс по выборам мэра. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал