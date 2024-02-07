В Курганской области зарегистрировали новые случаи кори

08 февраля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

В январе 2024 года корью заболели два жителя Курганской области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Курганской области зарегистрированы два новых, не связанных между собой случая кори. Заболевшие жители региона — взрослый и ребенок — не были привиты. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос URA.RU. «В январе 2024 года зарегистрированы два не связанных между собой случая заболевания корью у непривитых: взрослого человека и ребенка. Диагноз взрослому человеку поставлен в частной медицинской организации, что говорит о настороженности к инфекции у специалистов медучреждений всех форм собственности», — говорится в сообщении ведомства. Ранее один случай кори в Курганской области был выявлен в 2023 году. Инфекцию диагностировали у гражданина, который был проездом в Шадринске и обратился в больницу с жалобой на плохое самочувствие. Были приняты меры по предупреждению распространения инфекции, в том числе вакцинация контактных лиц. До этого случая корь не регистрировалась в регионе с 2015 года. В декабре 2023 года в область поступило около 2000 доз детской вакцины против кори, паротита, краснухи: «Вактривир», паротитно-коревая вакцина, паротитная вакцина. Против кори было привито 1229 человек, ревакцинированы 675 человек. В феврале 2024 года в область поступило 780 доз вакцины «Вактривир». Специалисты управления Роспотребнадзора проводят адресную информационно-разъяснительную работу по профилактике и правилам личной гигиены. В случаях подозрения на корь незамедлительно проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При выявлении непривитых контактных лиц они немедленно отстраняются от работы или учебы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области зарегистрированы два новых, не связанных между собой случая кори. Заболевшие жители региона — взрослый и ребенок — не были привиты. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос URA.RU. «В январе 2024 года зарегистрированы два не связанных между собой случая заболевания корью у непривитых: взрослого человека и ребенка. Диагноз взрослому человеку поставлен в частной медицинской организации, что говорит о настороженности к инфекции у специалистов медучреждений всех форм собственности», — говорится в сообщении ведомства. Ранее один случай кори в Курганской области был выявлен в 2023 году. Инфекцию диагностировали у гражданина, который был проездом в Шадринске и обратился в больницу с жалобой на плохое самочувствие. Были приняты меры по предупреждению распространения инфекции, в том числе вакцинация контактных лиц. До этого случая корь не регистрировалась в регионе с 2015 года. В декабре 2023 года в область поступило около 2000 доз детской вакцины против кори, паротита, краснухи: «Вактривир», паротитно-коревая вакцина, паротитная вакцина. Против кори было привито 1229 человек, ревакцинированы 675 человек. В феврале 2024 года в область поступило 780 доз вакцины «Вактривир». Специалисты управления Роспотребнадзора проводят адресную информационно-разъяснительную работу по профилактике и правилам личной гигиены. В случаях подозрения на корь незамедлительно проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При выявлении непривитых контактных лиц они немедленно отстраняются от работы или учебы.