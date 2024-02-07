07 февраля 2024

В Курганской области зарегистрировали новые случаи кори

© Служба новостей «URA.RU»
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В январе 2024 года корью заболели два жителя Курганской области Фото:

В Курганской области зарегистрированы два новых, не связанных между собой случая кори. Заболевшие жители региона — взрослый и ребенок — не были привиты. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос URA.RU.

«В январе 2024 года зарегистрированы два не связанных между собой случая заболевания корью у непривитых: взрослого человека и ребенка. Диагноз взрослому человеку поставлен в частной медицинской организации, что говорит о настороженности к инфекции у специалистов медучреждений всех форм собственности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее один случай кори в Курганской области был выявлен в 2023 году. Инфекцию диагностировали у гражданина, который был проездом в Шадринске и обратился в больницу с жалобой на плохое самочувствие. Были приняты меры по предупреждению распространения инфекции, в том числе вакцинация контактных лиц. До этого случая корь не регистрировалась в регионе с 2015 года.

В декабре 2023 года в область поступило около 2000 доз детской вакцины против кори, паротита, краснухи: «Вактривир», паротитно-коревая вакцина, паротитная вакцина. Против кори было привито 1229 человек, ревакцинированы 675 человек. В феврале 2024 года в область поступило 780 доз вакцины «Вактривир». Специалисты управления Роспотребнадзора проводят адресную информационно-разъяснительную работу по профилактике и правилам личной гигиены. В случаях подозрения на корь незамедлительно проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При выявлении непривитых контактных лиц они немедленно отстраняются от работы или учебы.

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В Курганской области зарегистрированы два новых, не связанных между собой случая кори. Заболевшие жители региона — взрослый и ребенок — не были привиты. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос URA.RU. «В январе 2024 года зарегистрированы два не связанных между собой случая заболевания корью у непривитых: взрослого человека и ребенка. Диагноз взрослому человеку поставлен в частной медицинской организации, что говорит о настороженности к инфекции у специалистов медучреждений всех форм собственности», — говорится в сообщении ведомства. Ранее один случай кори в Курганской области был выявлен в 2023 году. Инфекцию диагностировали у гражданина, который был проездом в Шадринске и обратился в больницу с жалобой на плохое самочувствие. Были приняты меры по предупреждению распространения инфекции, в том числе вакцинация контактных лиц. До этого случая корь не регистрировалась в регионе с 2015 года. В декабре 2023 года в область поступило около 2000 доз детской вакцины против кори, паротита, краснухи: «Вактривир», паротитно-коревая вакцина, паротитная вакцина. Против кори было привито 1229 человек, ревакцинированы 675 человек. В феврале 2024 года в область поступило 780 доз вакцины «Вактривир». Специалисты управления Роспотребнадзора проводят адресную информационно-разъяснительную работу по профилактике и правилам личной гигиены. В случаях подозрения на корь незамедлительно проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При выявлении непривитых контактных лиц они немедленно отстраняются от работы или учебы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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