Бывшая жена Тимура Иванова раскритиковала решение суда
Иванов обвиняется в получении взятки и хищениях при закупке паромов для паромной переправы
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова незаконно. С таким заявлением выступила жена бывшего чиновника Светлана Захарова.
«Решение незаконно, мы будем обжаловать», — заявила Захарова после суда. Ее слова приводит «РИА Новости». Иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Иванова и его близких был удовлетворен 5 декабря. Речь идет об имуществе на миллиард рублей. У самой супруги экс-чиновника были изъяты украшения. У Захаровой остался автомобиль Bentley 2004 года.
В ходе слушания 5 декабря Пресненский суд Москвы изъял имущество Тимура Иванова на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Иванов обвиняется в получении взятки и хищениях при закупках. Ранее он уже заслушал приговор по другому делу., по которому его приговорили к 13 лет лишения свободы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.