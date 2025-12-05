Бывшая жена Тимура Иванова раскритиковала решение суда

Иванов обвиняется в получении взятки и хищениях при закупке паромов для паромной переправы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова незаконно. С таким заявлением выступила жена бывшего чиновника Светлана Захарова.

«Решение незаконно, мы будем обжаловать», — заявила Захарова после суда. Ее слова приводит «РИА Новости». Иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Иванова и его близких был удовлетворен 5 декабря. Речь идет об имуществе на миллиард рублей. У самой супруги экс-чиновника были изъяты украшения. У Захаровой остался автомобиль Bentley 2004 года.