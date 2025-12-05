Логотип РИА URA.RU
В Европе дали совет Зеленскому для сохранения жизни

Профессор Малинен: Зеленскому грозит опасность, если не уйдет в отставку
05 декабря 2025 в 19:09
Внутри Украины могут сработать радикальные силы

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если хочет сохранить свою жизнь. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Зеленскому необходимо уйти в отставку», — написал Малинен в соцсети X. По его мнению, в случае попытки Зеленского согласиться на мирное урегулирование на условиях, предполагающих значительные территориальные уступки, внутри Украины могут сработать радикальные силы, не заинтересованные в таком исходе: «Фашистские группировки, скорее всего, добьются его смерти».

Россия и США фактически подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к завершению вооруженного конфликта: Вашингтон ограничивает объемы поддержки Киева, а Москва продолжает продвигаться и брать под контроль новые территории. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его оценке, у Киева остается немного вариантов: либо скорректировать свою линию на переговорах и занять более уступчивую позицию, либо Украина рискует лишиться Одессы, Николаева и Харькова.

