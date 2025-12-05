Внутри Украины могут сработать радикальные силы Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если хочет сохранить свою жизнь. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Зеленскому необходимо уйти в отставку», — написал Малинен в соцсети X. По его мнению, в случае попытки Зеленского согласиться на мирное урегулирование на условиях, предполагающих значительные территориальные уступки, внутри Украины могут сработать радикальные силы, не заинтересованные в таком исходе: «Фашистские группировки, скорее всего, добьются его смерти».