В Европе дали совет Зеленскому для сохранения жизни
Внутри Украины могут сработать радикальные силы
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если хочет сохранить свою жизнь. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Зеленскому необходимо уйти в отставку», — написал Малинен в соцсети X. По его мнению, в случае попытки Зеленского согласиться на мирное урегулирование на условиях, предполагающих значительные территориальные уступки, внутри Украины могут сработать радикальные силы, не заинтересованные в таком исходе: «Фашистские группировки, скорее всего, добьются его смерти».
Россия и США фактически подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к завершению вооруженного конфликта: Вашингтон ограничивает объемы поддержки Киева, а Москва продолжает продвигаться и брать под контроль новые территории. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его оценке, у Киева остается немного вариантов: либо скорректировать свою линию на переговорах и занять более уступчивую позицию, либо Украина рискует лишиться Одессы, Николаева и Харькова.
