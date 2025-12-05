В Европе жестко указали на ложь киевских властей

В Украине идет насильственный призыв на военную службу и нарушение прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Все видели кадры, на которых запечатлено, как мужчин избивают, волочат по земле и заталкивают в микроавтобусы на глазах у их детей. Это происходит, несмотря на попытки Украины отрицать, что там существует насильственный призыв на армейскую службу», — сказал Сийярто. Его слова приводит «ТАСС». С соответствующим заявлением глава МИДа выступил в связи с завершением расследования дела об обстоятельствах гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена.