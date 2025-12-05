Логотип РИА URA.RU
В Европе жестко указали на ложь киевских властей

Сийярто: Украина нарушает права человека при призыве на военную службу
05 декабря 2025 в 18:59
С заявлением Сийярто выступил с заявлением на фоне прекращения расследования гибели Йожефа Шебештьен

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Украине идет насильственный призыв на военную службу и нарушение прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 

«Все видели кадры, на которых запечатлено, как мужчин избивают, волочат по земле и заталкивают в микроавтобусы на глазах у их детей. Это происходит, несмотря на попытки Украины отрицать, что там существует насильственный призыв на армейскую службу», — сказал Сийярто. Его слова приводит «ТАСС». С соответствующим заявлением глава МИДа выступил в связи с завершением расследования дела об обстоятельствах гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. 

Ранее Венгрия потребовала отчет о расходовании средств Европы, которые направляются Украине. С соответствующим заявлением выступил Петер Сийярто.

