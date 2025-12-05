Путин исполнил желание сотрудников гостиницы в Индии. Видео
Президент не отказал и согласился сфотографироваться с персоналом отеля
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Работники гостиницы, в которой останавливался президент РФ Владимир Путин в Индии, обратились к нему с просьбой сделать совместный снимок. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин.
«Сотрудники гостиницы, в которой в Дели проживал Путин, попросили о фото», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Президент не отказал и согласился сфотографироваться с персоналом отеля. После того как кадры были сделаны, работники сразу же начали рассматривать получившиеся фотографии.
Президент России нанес первый с начала проведения СВО официальный визит в Индию. 4–5 декабря прошла неформальная встреча двух лидеров, а также переговоры в нескольких форматах. В ходе контактов стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, актуальную региональную и международную повестку, а также вопросы оборонного сотрудничества и поставок российского вооружения.
