Президент не отказал и согласился сфотографироваться с персоналом отеля Фото: Роман Наумов © URA.RU

Работники гостиницы, в которой останавливался президент РФ Владимир Путин в Индии, обратились к нему с просьбой сделать совместный снимок. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин.

«Сотрудники гостиницы, в которой в Дели проживал Путин, попросили о фото», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Президент не отказал и согласился сфотографироваться с персоналом отеля. После того как кадры были сделаны, работники сразу же начали рассматривать получившиеся фотографии.

Президент России нанес первый с начала проведения СВО официальный визит в Индию. 4–5 декабря прошла неформальная встреча двух лидеров, а также переговоры в нескольких форматах. В ходе контактов стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, актуальную региональную и международную повестку, а также вопросы оборонного сотрудничества и поставок российского вооружения.