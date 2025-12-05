Повальная беременность: новые «Три богатыря» вызвали скандал в соцсетях

В новой части «Трех богатырей» каждый из героев ждет пополнения в семье Фото: Три богатыря и свет клином (2025) Кинокомпания СТВ, анимационная студия «Мельница» Режиссер Дарина Шмидт

Новый мультфильм студии «Мельница» «Три богатыря и свет клином» готовится к зимнему выходу на большие экраны. Богатыри снова спасут Русь, пока дома их ждут беременные жены. О том, что произойдет с богатырями на этот раз и когда идти в кино — в материале URA.RU.

О чем мультфильмы «Три богатыря»

Франшиза о трех богатырях уже два десятилетия остается одной из самых популярных в российской анимации. Эти мультфильмы берут за основу русские былины и сказки, но подают их с юмором и современным взглядом. Сегодня с богатырями может произойти что угодно: например, в прошлой части герои оказались в мире динозавров.

Но каким бы ни был сюжет, в центре всегда Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Вместе они защищают княжество от любых напастей, спорят с Колываном, побеждают Соловья Разбойника и Бабу Ягу, а затем неизменно возвращаются домой героями.

Продолжение после рекламы

Какой это по счету фильм

Новая часть станет тринадцатой по счету в «богатырской» франшизе Фото: Три богатыря и свет клином (2025) Кинокомпания СТВ, анимационная студия «Мельница» Режиссер Дарина Шмидт

«Три богатыря и свет клином» — тринадцатая история во вселенной богатырей. Прошлая часть, «Три богатыря и Пуп Земли», вышла в 2023 году и поставила рекорд российского анимационного проката, собрав в прокате более миллиарда рублей. Анимационные мультфильмы про богатырей выходят с 2004 года. За это время серия стала традицией: новый мультфильм часто выходит к Новому году и собирает семьи в кинотеатрах.

Сюжет мультфильма «Три богатыря и свет клином»

По сюжету над княжеством нависает огромная мрачная туча — настолько страшная, что она способна скрыть солнце и погрузить мир в нескончаемые сумерки. Богатыри спешат отразить угрозу, оставив дома все заботы.

Тем временем хитрый купец Колыван, как будто дожидавшийся подходящего момента, собирает подручных Бабы Яги и нападает на княжество. Алеше, Илье и Добрыне предстоит отбить вражеский натиск и вновь доказать, что русскую землю пока есть кому защитить.

Беременные героини в мультфильме «Три богатыря и свет клином»

Главная неожиданность фильма — жены всех троих богатырей ждут малышей. Именно этот сюжетный поворот вызвал бурное обсуждение после выхода трейлера: зрители заподозрили, что он появился не случайно. В соцсетях появились комментарии о том, что тройная беременность в кадре может быть намеком на государственную политику по стимулированию рождаемости.

Создатели уверяют, что идея сделать героинь беременными существует в студии уже десять лет Фото: Три богатыря и свет клином (2025) Кинокомпания СТВ, анимационная студия «Мельница» Режиссер Дарина Шмидт

Создателям проекта пришлось оперативно реагировать: представители студии «Мельница» объяснили, что никакого заказа от власти не было. «Это совпадение. Никакого госзаказа не было. Сценарий был давно готов — точно не скажу, но около 10 лет назад. Пришло время с ним работать, но не потому, что веяния какие-то, просто совпадение», — заявили в студии.

Тем не менее, тема вызвала интерес и со стороны политиков. Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая даже предположила, что вслед за мультфильмом появятся новые игрушки — куклы беременных княгинь и младенцев.

«Семьеведение через мультфильмы — это классно! Завтра в продаже будут куклы в виде беременных царевен и пупсов. Это лучше, чем Барби с нереальной талией!», — отметила Татьяна Буцкая Осторожно Media.

Кто работал над мультфильмом «Три богатыря и свет клином»

Над мультфильмом «Три богатыря и свет клином» трудилась привычная для франшизы команда. Режиссером выступила Дарина Шмидт — один из ключевых авторов богатырской вселенной последних лет. Продюсерами проекта стали Сергей Сельянов и Александр Боярский: под их руководством серия выросла в крупнейший российский анимационный бренд.

Голоса героям вновь подарили знакомые артисты: Сергей Маковецкий, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Олег Куликович и Дмитрий Высоцкий. Благодаря этим актерам интонации персонажей остаются узнаваемыми вот уже несколько десятилетий.

Продолжение после рекламы

Когда «Три богатыря и свет клином» выйдет в кинотеатрах

«Три богатыря и свет клином» появятся в кино уже 25 декабря Фото: Три богатыря и свет клином (2025) Кинокомпания СТВ, анимационная студия «Мельница» Режиссер Дарина Шмидт

«Три богатыря и свет клином» выйдет в прокат 25 декабря. Последние части «Богатырей» традиционно выходят перед Новым годом, как раз тогда, когда особенно хочется увидеть на экранах добрую историю и любимых персонажей.

Все мультфильмы о «Трех богатырях»

До выхода нового фильма о «Богатырях» осталось совсем чуть-чуть, но если очень хочется увидеть приключения героев прямо сейчас — то можно проверить, все ли предыдущие фильмы просмотрены. Список всех фильмов о «Трех богатырях»: