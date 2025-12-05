Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год

Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили график проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Основной период экзаменационной кампании стартует 1 июня, следует из совместного приказа двух ведомств. Согласно документу, 1 июня пройдут экзамены по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку назначен на 4 июня, по математике базового и профильного уровней — на 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике состоятся 11 июня. На 15 июня запланированы ЕГЭ по биологии, географии, а также письменная часть экзаменов по иностранным языкам. Устная часть по иностранным языкам, а также ЕГЭ по информатике намечены на 18 и 19 июня.