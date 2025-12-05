«Это было некрасиво, я был поражен!»: почему Соседов обижен на Долину

Сергей Соседов после «Суперстара» очень обиделся на Долину Фото: Svklimkin/wikipedia.org/CC BY 4.0 | Владимир Андреев/URA.RU

Музыкальный критик Сергей Соседов наблюдает за ситуацией, в которой оказалась Лариса Долина. По словам Соседова, народное негодование долго назревало. Сергей и сам был возмущен поведением Долиной на «Суперстаре». Об этом он впервые рассказал корреспонденту URA.RU.

«Мы сидели рядом, но во время записи она ни с кем из нас особо не общалась, — говорит Сергей. — Была отстранена. Больше молчала и сидела в своем телефоне. Для меня это было удивительно. Я у нее даже спросил: „Лариса, кто вам звонит и пишет без конца?“. Она сказала, что это она играет в „Эрудит“. Есть игра такая, в советское время была очень популярная. Она напоминает кроссворд: в ней нужно собирать слова. Кто наберет больше очков, тот и выиграл. Вот, Долина в нее и играла в перерывах между номерами. Конечно, это было некрасиво. Я был поражен! Я же не играл ни в какую игру, уткнувшись носом в аппарат. А она сидела рядом со мной и демонстративно играла в „Эрудит“. Но она всем видом показывала, что не хотела ни с кем из нас разговаривать».

Соседов говорит: он прекрасно понимает, почему началось народное негодование. По мнению музыкального критика, своим поведением Лариса Александровна сама настраивала против себя многих.

«Журналисты сколько мне раз жаловались на Долину, что она высокомерная, надменная, — говорит Соседов. — Я ее всегда старался защитить. Говорил, что она такая холодная по своей природе и со всеми так разговаривает. Все время находил какие-то хорошие качества».

Но Долина, видимо, не понимает хорошего отношения к себе, возмущается Соседов. «Считает, видимо, что ей все должны. Она хотя бы для приличия пригласила меня на свой юбилейный концерт. Нет, не пригласила! Она ни на одно свое выступление меня не приглашала. Хотя я о ней много хорошего говорил. Да, я бывал на концертах Долиной. Но меня на них приглашала не она, а руководство залов или пресс-служба организаторов. Я считаю, что это много говорит о ней. Она, наверное, думает: „Мало ли, что обо мне сказал Соседов. Он и должен так говорить“. Нет, не должен. Совсем не должен».