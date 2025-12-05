Назван главный цвет 2026 года: что это за оттенок и как его выбирали

Нейтральный белый Cloud Dancer стал цветом 2026 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2026 года. Им стал нейтральный белый оттенок Cloud Dancer — PANTONE 11-4201. Новый «цвет года» представили как ключевой ориентир для индустрий моды, дизайна, интерьеров и визуальной коммуникации в грядущем году. Что известно о цвете года и как его выбирали — в материале URA.RU.

Главный цвет 2026 года

Главным цветом 2026 года станет нейтральный белый Cloud Dancer. Название оттенка переводится как «танцор облаков» и отсылает к светлым облачным переливам и мягкому рассеянному свету.

PANTONE 11-4201, Cloud Dancer — возвышенный белый, который «служит символом успокаивающего влияния в обществе, заново открывающем ценность спокойного размышления», говорится на сайте института. В описании также подчеркивается, что этот оттенок — «волнистый белый, пронизанный безмятежностью, подталкивает к истинному расслаблению и сосредоточенности, позволяя мыслям свободно блуждать, а творчеству — дышать».

Оттенок характеризуется мягким сочетанием холодных и теплых полутонов и будет задействован в линейке партнерских продуктов: в смартфонах Motorola Edge 70, украшенных кристаллами Swarovski, в мебели бренда Joybird, в аксессуарах Command и ряде других товаров. Цвет Cloud Dancer позиционируется как теплая, легкая и игривая вариация белого, призванная стать альтернативой более холодным, снежным оттенкам.

Как определяется цвет года

Институт цвета Pantone определяет «цвет года» ежегодно с начала 2000‑х годов. «Цвет года» — оттенок, который, по оценке специалистов, наиболее точно передает важнейшие культурные, социальные и эмоциональные настроения эпохи. Это направление курирует Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone. На протяжении многих лет она отвечает за разработку методологии наблюдений, анализ культурных трендов и окончательную интерпретацию оттенков. Подробности процесса определения цвета года не разглашаются, чтобы исключить влияние со стороны различных отраслей индустрии.

Прежде всего внимание специалистов сосредоточено на том, как цвет используется в массовой культуре. Эксперты фиксируют повторяющиеся оттенки в кино и сериалах, на художественных выставках, в коллекциях модельеров на Неделях моды в разных странах, в интерьерных концепциях, рекламных кампаниях и в контенте социальных сетей. Если какой‑либо цвет начинает заметно чаще появляться в этих визуальных потоках, он становится основанием для включения в профессиональную повестку.

При этом для Pantone принципиально важно не только визуальное соответствие трендам. Выбранный оттенок должен передавать и актуальное психологическое состояние общества — будь то запрос на спокойствие, ощущение усталости, ожидание перемен, надежда на обновление или, напротив, потребность в устойчивости и неизменности.

На что влияет цвет года

Многие отрасли действительно ориентируются на цвет года от Pantone, рассматривая его как отражение актуального настроения эпохи и удобную основу для построения визуальных решений на предстоящий год. Так дизайнеры при разработке новых коллекций учитывают заданный оттенок, подбирая соответствующие ткани, фурнитуру и аксессуары.

Значимую роль выбор Pantone играет и в интерьерном дизайне, а также в производстве отделочных и декоративных материалов. Производители красок, керамической плитки, текстиля и мебельных обивок регулярно включают цвет года в свои линейки. Декораторы и архитекторы также принимают этот ориентир во внимание при разработке проектов. Кроме того, влияние решений Pantone прослеживается в поп-культуре, оформлении массовых мероприятий, выпуске лимитированных серий продуктов и брендовых коллабораций.

Предыдущие «цвета года»

Впервые статус «цвета года» появился в 2000 году. Его получил оттенок Pantone 15-4020 «Лазурный» — тон чистого неба в безоблачный, ясный день. В период пандемии COVID-19, в 2020 году, цветом года был объявлен 19-4052 Classic Blue («Классический синий»).

В 2021 году институт Pantone выделил сразу два ключевых оттенка: 17-5104 Ultimate Grey («Абсолютно серый») и 13-0647 Illuminating («Озаряющий желтый»). Их сочетание, по замыслу авторов, символизирует устойчивость, внутреннюю силу и оптимистичный взгляд в будущее.