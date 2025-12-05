«Ее время ушло»: Соседов предрек Долиной проигрыш в суде и конец карьеры
Долину нельзя представлять жертвой обстоятельств
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Народная артистка России Лариса Долина так и не поняла, что виновата, и теперь рискует столкнуться с «непоправимыми» последствиями. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Долина не понимает, в какую ситуацию влипла. Она хочет выйти сухой из воды», — сказал Соседов в беседе с изданием «Абзац». Критик не только обвинил певицу в отсутствии раскаяния, но и предрек ей проигрыш в Верховном суде, а также фактическое завершение карьеры. По мнению Соседова, главная проблема в том, что Долина говорит только о себе. «Ничего не говорит про Полину Лурье, которая осталась без денег. Опять про себя любимую, а про людей — ни слова», — сказал критик.
Отдельный акцент Соседов сделал на том, что Долину нельзя представлять жертвой обстоятельств. Он назвал ее «прожженной акулой шоу-бизнеса», подчеркнув, что артистка — опытный человек. Даже если певице действительно звонили мошенники, отмечает критик, это не отменяет ее возможных обязательств перед Лурье и не освобождает от необходимости вернуть деньги. Он утверждает, что у певицы «огромное состояние» и высокие гонорары за концерты, поэтому сумма в 112 миллионов рублей для нее не должна быть непреодолимой. «У нее огромное состояние, огромные гонорары за концерты. И она якобы не может выплатить 112 миллионов рублей? Куда же она деньги девает?», — задался вопросом Соседов.
По мнению Соседова, в сегодняшней музыкальной повестке Долина уже «ничего нового сказать не может», а скандал с квартирой лишь подчеркивает ее «отставание от времени» и усталость публики от прежнего репертуара. Он убежден, что расчеты певицы на влияние и связи окажутся напрасными: «Долина думает, что может рассчитывать на свои связи и решит проблемы по звонку, но в Верховном суде „по звонку“ не пройдет. Думаю, сейчас она боится».
Ранее Лариса Долина предложила вернуть покупательнице уплаченные средства за квартиру в москве. Однако выдвинутые со стороны певицы условия не устроили вторую участницу спора — Полину Лурье. Долина предложила компенсировать стоимость спорной недвижимости «поэтапно». Инициатива о заключении мирового соглашения поступила в тот же день, когда его доверительница подала апелляционную жалобу в Верховный суд. Согласно предложению со стороны артистки, покупательнице планировалось вернуть полную сумму, уплаченную за объект, однако платежи предполагалось распределить на несколько лет. При этом проект соглашения не предусматривал компенсации потерь от инфляции.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.