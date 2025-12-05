«Ее время ушло»: Соседов предрек Долиной проигрыш в суде и конец карьеры

Долину нельзя представлять жертвой обстоятельств Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Народная артистка России Лариса Долина так и не поняла, что виновата, и теперь рискует столкнуться с «непоправимыми» последствиями. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Долина не понимает, в какую ситуацию влипла. Она хочет выйти сухой из воды», — сказал Соседов в беседе с изданием «Абзац». Критик не только обвинил певицу в отсутствии раскаяния, но и предрек ей проигрыш в Верховном суде, а также фактическое завершение карьеры. По мнению Соседова, главная проблема в том, что Долина говорит только о себе. «Ничего не говорит про Полину Лурье, которая осталась без денег. Опять про себя любимую, а про людей — ни слова», — сказал критик.

Отдельный акцент Соседов сделал на том, что Долину нельзя представлять жертвой обстоятельств. Он назвал ее «прожженной акулой шоу-бизнеса», подчеркнув, что артистка — опытный человек. Даже если певице действительно звонили мошенники, отмечает критик, это не отменяет ее возможных обязательств перед Лурье и не освобождает от необходимости вернуть деньги. Он утверждает, что у певицы «огромное состояние» и высокие гонорары за концерты, поэтому сумма в 112 миллионов рублей для нее не должна быть непреодолимой. «У нее огромное состояние, огромные гонорары за концерты. И она якобы не может выплатить 112 миллионов рублей? Куда же она деньги девает?», — задался вопросом Соседов.

По мнению Соседова, в сегодняшней музыкальной повестке Долина уже «ничего нового сказать не может», а скандал с квартирой лишь подчеркивает ее «отставание от времени» и усталость публики от прежнего репертуара. Он убежден, что расчеты певицы на влияние и связи окажутся напрасными: «Долина думает, что может рассчитывать на свои связи и решит проблемы по звонку, но в Верховном суде „по звонку“ не пройдет. Думаю, сейчас она боится».