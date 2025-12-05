Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год

Основной период ЕГЭ в Росси пройдет с 1 по 25 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена на 2026 год. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 25 июня, с учетом резервных сроков и дней для пересдачи.

Согласно приказу, основной период начнется 1 июня экзаменами по истории, литературе и химии. На 4 июня назначен ЕГЭ по русскому языку, а 8 июня пройдет экзамен по математике базового и профильного уровней. 11 июня выпускники будут сдавать обществознание и физику. На 15 июня запланированы ЕГЭ по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам. На 18 и 19 июня в расписании стоят устная часть по иностранным языкам и информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов. В эти даты смогут выйти те участники, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамен в основной день или чьи результаты были аннулированы. Кроме того, 8 и 9 июля установлены дни, когда все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из предметов.

Все экзамены в 2026 году начнутся в 10:00 по местному времени. Это единое время старта будет действовать для всех регионов.