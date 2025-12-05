Главы городов войдут в большую команду правительства

В России формируется культура обмена опытом между муниципалитетами, отметил замруководителя управления президента по внутренней политике Евгений Грачев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Руководители муниципалитетов со всей страны единой командой подготовили предложения федеральному правительству, которые позволят сделать эффективнее управление на местах и улучшить жизнь людей. Рекомендации включены в доклад о состоянии и развитии МСУ. Его презентовали на форуме-выставке «Большие решения малой Родины» 5 декабря сопредседатели Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Такая работа проделана впервые и позволит лучше встроить муниципалитеты в единую систему власти, отметили организаторы.

Форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой Родины» проходит 5-6 декабря в Московской области на площадке Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие организует ВАРМСУ при поддержке администрации президента и Минэкономразвития. Оно собрало 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны, в числе которых главы и председатели советов депутатов, а также победители и лауреаты конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2025 года.

Цели форума — тиражирование лучших управленческих практик для повышения качества жизни людей и формирование сообщества новаторов в муниципальном управлении.

В выставочной части мероприятия представили 500 лучших муниципальных практик Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ключевым событием выставки-форума стала презентация доклада о состоянии и развитии местного самоуправления в 2024-2025 годах. В этом году ВАРМСУ впервые подготовила этот документ, который по итогам мероприятия будет направлен в правительство и представлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Он не только показывает, как развивается система местного самоуправления, но и содержит предложения для федерального центра, которые помогли бы муниципалитетам работать еще более эффективно.

Открывая выставку-форум, заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что местное самоуправление — самый близкий к людям уровень публичной власти. Поэтому от качества работы муниципальных служащих, от того, насколько они открыты для диалога с гражданами, зависит отношение к государству в целом.

Отношение к местным властям в России улучшается благодаря решениям президента Владимира Путина, подчеркнул Евгений Грачев Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Сейчас отношение к местному самоуправлению действительно меняется благодаря системным решениям, принимаемым президентом нашей страны Владимиром Путиным. Представляемый сегодня доклад о состоянии и развитии местного самоуправления является выражением позиции муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и укрепления МСУ как базового уровня единой системы публичной власти», — сказал Грачев, призвав относиться к докладу как к важному стратегическому документу.

Доклад на форуме представили сопредседатели ВАРМСУ. Один из них — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук — в своем выступлении рассказал о трансформации местного самоуправления в 2024 году. Так, количество муниципальных районов за этот период сократилось на 12%, городских поселений — на 13,9%, сельских — на 9%. Число муниципальных округов, напротив, увеличилось на 66,3%.

Переход ряда регионов на одноуровневую систему местного самоуправления дает положительные результаты, сказал Руслан Кухарук Фото: Роман Наумов © URA.RU

По состоянию на ноябрь 2025 года 34 региона выбрали одноуровневую систему местного самоуправления, 19 — двухуровневую. Еще 36 субъектов РФ предпочли смешанную систему или находятся в процессе перехода к одноуровневой, рассказал Кухарук. Новый федеральный закон о местном самоуправлении позволяет регионам самим решать, какой вариант использовать.

«У каждого свой опыт, специфика, взгляд на то, каким образом эта модель должна быть построена. Но могу заверить, что при этом решении каждый мой коллега обязательно опирается на опыт местного самоуправления», — добавил губернатор.

Однако опыт перехода на одноуровневую систему ряда регионов, по его словам, уже показал, что в этом случае повышается управляемость территорий, сокращаются расходы на функционирование органов МСУ, улучшается кадровая ситуация.

Форум-выставка собрал 750 участников из всех регионов страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Между тем в каждом регионе есть муниципальные образования с особым статусом, добавил Кухарук. В их числе 319 моногородов, 294 района крайнего Севера и приравненных к ним местности, 171 место проживания коренных малочисленных народов, 38 закрытых административно-территориальных образований и 13 наукоградов. Одно из включенных в доклад предложений правительству — вне зависимости от выбранных регионами моделей сохранить эти статусы, чтобы территории могли и дальше получать предусмотренные ими меры поддержки.

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко уделил внимание снижению контрольно-надзорной нагрузки на местные власти. «Результатом нашей большой совместной работы стал очень важный для муниципалитетов законопроект о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц, который 31 октября был внесен правительством России в Госдуму», — подчеркнул он.

Важное нововведение, предусмотренное поправками, — применение риск-ориентированного подхода. На число проверок будет влиять, к какой категории риска относится муниципалитет по ряду критериев.

Это снизит административную нагрузку и расходы местных бюджетов на уплату штрафов. Предложения, которые легли в основу поправок, также были включены в доклад правительству.

Муниципальное сообщество в России насчитывает почти 5 млн человек Фото: Роман Наумов © URA.RU

Формирование системы местного самоуправления в новых российских регионах в целом завершено, рассказала сопредседатель ВАРМСУ, член Совета при президенте по развитию местного самоуправления Галина Данильченко. В 79 вновь образованных муниципалитетах избраны и сформированы местные органы власти. Она также подчеркнула важность стартовавшего в этом году проекта «Муниципальный наставник», помогающего молодым служащим.

«Наша задача — создать устойчивую систему муниципального наставничества. Она будет направлена на повышение квалификации служащих, пополнение кадрового резерва и внедрение современных подходов не только в подбор персонала, но и в дальнейшее развитие этих специалистов. Конечно, особое внимание в этой работе уделяется участникам СВО», — сказала Данильченко.

Доклад правительству — уникальная возможность для муниципалитетов поднять важные вопросы, сообщила Ирина Гусева Фото: Роман Наумов © URA.RU

Доклад правительству о развитии местного самоуправления — уникальная возможность заявить о волнующих муниципалитеты вопросах, акцентировала внимание сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте по развитию МСУ Ирина Гусева. А встреча на одной площадке представителей муниципалитетов со всей страны полезна для обмена лучшими решениями.

«Одна из серьезных проблем — нехватка кадров. Мы должны смелее на правительственном уровне говорить о том, что сами мы ее никогда не решим. Местные бюджеты дефицитные, и для нас важно сейчас председателю правительства детально, спокойно, сбалансированно и без эмоций донести информацию, чтобы было понятно, что каждый специалист в сфере IT, юрист, экономист, специалист в сфере ЖКХ и градостроительства — это как раз те, кто поможет каждую копейку, выделенную из федерального бюджета, качественно донести до решения задач, которые перед нами ставят граждане», — отметила Гусева.