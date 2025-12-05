Россиян предупредили об изменениях при входе на «Госуслуги»
Решение касается входа на «Госуслуги» через мобильные устройства
Россиян предупредили об изменениях при входе на «Госуслуги». Постепенно начнется отказ от подтверждения входа на портал с помощью SMS-кодов на мобильных устройствах. Об этом объявило Минцифры РФ.
«Было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через SMS», — говорится в сообщении министерства, опубликованном на платформе Max. Причиной названы участившиеся случаи мошенничества, при которых пользователи непреднамеренно передают коды злоумышленникам. Решение на данном этапе касается входа на портал «Госуслуги» через мобильные устройства. Возможность получить код доступа к порталу через SMS сохранится для пользователей десктопной версии.
