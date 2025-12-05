«Единая Россия» начнет активнее привлекать молодежь в партийную повестку

Якушев дал распоряжения депутатам Калининградской области перед выборами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Депутатам в Калининграде обозначили ключевые задачи для регионального отделения «Единой России» на 2025–2026 годы. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев обозначил, что партия выходит в активную фазу подготовки к федеральным выборам в Госдуму и региональным кампаниям и подчеркнул важность работы с Молодогвардейцами. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

«Они (участники „Молодой Гвардии Единой России“ — прим. URA.RU) должны быть вовлечены во всю партийную повестку. Мы можем гордиться нашими молодогвардейцами — в период непростых испытаний они проявили свои лучшие качества. Это касается не только специальной военной операции, но и периода пандемии. Это наш мощнейший актив», — подчеркнул секретарь Генсовета, выступая для 300 муниципальных депутатов со всей области. Его слова передает пресс-служба «Единой России».

По словам Якушева, партия выходит в активную фазу подготовки к федеральным выборам в Госдуму и региональным кампаниям, которые пройдут в Калининградской области в следующем году. «В течение 2025 года мы прокачиваем всю нашу инфраструктуру муниципального уровня, чтобы начала работать сцепка с первичными отделениями. В 2026 году эта работа продолжится. Она должна касаться всех уровней, начиная от первичных отделений и заканчивая Съездом партии», — подчеркнул он.

Секретарь Генсовета отметил, что фактически избирательная кампания уже стартовала, а главной целью партии стало максимальное усиление своих позиций в федеральном парламенте. По словам Якушева, безоговорочная победа на выборах в Госдуму позволит сохранить за «Единой Россией» крупнейшую фракцию и влияние на формирование законодательной повестки.

Продолжится и системная работа партии с участниками специальной военной операции. Якушев напомнил, что для них сохранится преференция в 25% голосов на предварительном голосовании. Бойцов СВО, как отметил секретарь Генсовета ЕР, планируется вовлекать во все ключевые политические процессы внутри партии.