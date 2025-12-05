Издание обращает внимание, что и регулярные армейские подразделения, и разведслужбы, судя по всему, действуют как «оплачиваемые силы безопасности» для конкурирующих коммерческих интересов. Такое использование военных и спецслужб в борьбе вокруг собственности «указывает на тревожное развитие ситуации на Украине».

Согласно «Украинской правде», вечером 4 декабря под Киевом произошла перестрелка между представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащими ВСУ. Поводом для конфликта стал санаторий в Конча-Заспе, который обе стороны считали законно занимаемым. Словесный конфликт перерос в применение оружия. Представитель ГУР в комментариях украинским СМИ заявил, что ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, на котором находится санаторий, для размещения там своих сотрудников. В то же время, воинская часть ВСУ также имела договоренности с представителями комплекса об аренде помещений и размещении там своих военнослужащих. В ГУР утверждают, что этот договор утратил силу, и военные находились на базе отдыха уже без законных оснований.