Общество

В Минцифры анонсировало изменения входа на Госуслуги

05 декабря 2025 в 19:34
Срочная новость

Фото: © URA.RU

Минцифры России приняло решение поэтапно отказаться от подтверждения входа на портал «Госуслуги» с помощью SMS-кодов в связи с участившимися случаями мошенничества. При этом для пользователей, заходящих на «Госуслуги» через десктопную версию портала, возможность получения кода доступа по SMS сохранится, сообщили в министерстве.

