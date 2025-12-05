В Минцифры анонсировало изменения входа на Госуслуги
05 декабря 2025 в 19:34
Минцифры России приняло решение поэтапно отказаться от подтверждения входа на портал «Госуслуги» с помощью SMS-кодов в связи с участившимися случаями мошенничества. При этом для пользователей, заходящих на «Госуслуги» через десктопную версию портала, возможность получения кода доступа по SMS сохранится, сообщили в министерстве.
