Минцифры предложило приравнять QR-коды к паспорту

QR-код из «Госуслуг» планируется использовать как подтверждение личности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Минцифры России предложило приравнять QR-код, сформированный в сервисах «Госуслуг», к паспорту при посадке на межгородние автобусы, поезда и самолеты, а также признать ряд электронных удостоверений равнозначными их бумажным версиям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Список юридически значимых электронных документов в приложении „Госуслуги“ предлагается расширить», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. QR-код из «Госуслуг» планируется использовать как подтверждение личности наравне с паспортом при посадке на межрегиональные виды транспорта. Речь идет о междугородних автобусах, поездах и самолетах.

Кроме того, Минцифры предлагает расширить перечень электронных документов, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и их традиционные бумажные аналоги. В их число входят:

Продолжение после рекламы

свидетельство о рождении — при посадке на транспорт;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

полис ОСАГО — при проверке документов сотрудниками ГИБДД;

удостоверение многодетной семьи;

пенсионное удостоверение;

удостоверение инвалида;

студенческий билет.

Минцифры поясняет, что все эти электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода. Пользователь формирует код в приложении «Госуслуги» либо в связанном сервисе, после чего сотрудник организации, подключившейся к системе, считывает его с помощью мобильного устройства. Использование электронных документов и QR-кодов будет носить добровольный характер.