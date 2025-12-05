Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Минцифры предложило приравнять QR-коды к паспорту

05 декабря 2025 в 20:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
QR-код из «Госуслуг» планируется использовать как подтверждение личности

QR-код из «Госуслуг» планируется использовать как подтверждение личности

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Минцифры России предложило приравнять QR-код, сформированный в сервисах «Госуслуг», к паспорту при посадке на межгородние автобусы, поезда и самолеты, а также признать ряд электронных удостоверений равнозначными их бумажным версиям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Список юридически значимых электронных документов в приложении „Госуслуги“ предлагается расширить», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. QR-код из «Госуслуг» планируется использовать как подтверждение личности наравне с паспортом при посадке на межрегиональные виды транспорта. Речь идет о междугородних автобусах, поездах и самолетах.

Кроме того, Минцифры предлагает расширить перечень электронных документов, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и их традиционные бумажные аналоги. В их число входят:

Продолжение после рекламы
  • свидетельство о рождении — при посадке на транспорт;
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
  • полис ОСАГО — при проверке документов сотрудниками ГИБДД;
  • удостоверение многодетной семьи;
  • пенсионное удостоверение;
  • удостоверение инвалида;
  • студенческий билет.

Минцифры поясняет, что все эти электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода. Пользователь формирует код в приложении «Госуслуги» либо в связанном сервисе, после чего сотрудник организации, подключившейся к системе, считывает его с помощью мобильного устройства. Использование электронных документов и QR-кодов будет носить добровольный характер.

Ранее сообщалось, что электронное пенсионное удостоверение стало доступно для оформления через сервис «Жизненная ситуация» на портале «Госуслуги». Возможность получения такого документа появилась у россиян в начале декабря.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал