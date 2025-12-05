Пожар в порту Темрюка охватил 1350 квадратных метров
Пожарные продолжают тушить пожар в порту Темрюка
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пожар в морском порту Темрюка, начавшийся утром 5 декабря после атаки дронов ВСУ, распространился на площадь 1350 квадратных метров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Площадь пожара в порту Темрюка составляет 1350 квадратных метров», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края. Продолжается тушение. В оперштабе уточнили, что к ликвидации пламени привлекли 68 человек и 26 единиц техники.
Темрюкский морской порт расположен на Таманском полуострове, в акватории Азовского моря. Порт обслуживает суда внутреннего и международного сообщения. В районе порта сосредоточены объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. Ближайший город Темрюк расположен в четырех километрах к юго-востоку.
БПЛА ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 5 декабря. По предварительной информации, пострадавших нет. Карта атак дронов — в материале URA.RU.
