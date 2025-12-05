В РКН высказались про блокировку игры Minecraft

Ряд telegram-каналов сообщает про блокировку игры Minecraft в РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Роскомнадзор (РКН) не вводил и не пока планирует вводить блокировку компьютерной игры Minecraft на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на фоне сообщений в соцсетях и ряде анонимных telegram-каналов о якобы уже состоявшейся блокировке игры.

«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Информацию об этом передает «Интерфакс».

Там же отметили, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке данной популярной игры. В «перечень запрещенных» Minecraft не вносили.

Minecraft — одна из самых популярных игр в мире. Ее разработал шведский программист Маркус Перссон, а выпустила студия Mojang AB. Стабильная версия для Windows, Linux и macOS вышла в 2011 году. По открытым данным, ежемесячная аудитория игры превышает 170 млн активных пользователей по всему миру.