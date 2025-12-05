В РКН высказались про блокировку игры Minecraft
Ряд telegram-каналов сообщает про блокировку игры Minecraft в РФ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Роскомнадзор (РКН) не вводил и не пока планирует вводить блокировку компьютерной игры Minecraft на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на фоне сообщений в соцсетях и ряде анонимных telegram-каналов о якобы уже состоявшейся блокировке игры.
«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Информацию об этом передает «Интерфакс».
Там же отметили, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке данной популярной игры. В «перечень запрещенных» Minecraft не вносили.
Minecraft — одна из самых популярных игр в мире. Ее разработал шведский программист Маркус Перссон, а выпустила студия Mojang AB. Стабильная версия для Windows, Linux и macOS вышла в 2011 году. По открытым данным, ежемесячная аудитория игры превышает 170 млн активных пользователей по всему миру.
Ранее РКН на территории России ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox. Там отметили, что такое решение было принято из-за размещения там материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Подробнее о причинах блокировке, скандалах вокруг сервиса и альтернативах ушедшей из России игре — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.