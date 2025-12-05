Ушаков отметил на вопрос о новых встречах России и США

Ушаков рассказал, чего ждет Кремль в контексте переговоров России и США по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кремль не получал от Вашингтона никаких сигналов о готовности организовать новый саммит Россия — США. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим», — сказал Ушаков в эфире Первого канала. По его словам, новая встреча лидеров двух стран может быть подготовлена в сжатые сроки: «Все возможно. Анкоридж мы согласовали буквально за три-четыре дня».

Говоря об обмене оценками по украинской тематике, Ушаков отметил, что в Кремле ждут от США анализа их контактов с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Он выразил надежду, что Вашингтон поделится итогами диалога с Киевом. «Дальше посмотрим», — подытожил он.

Ранее прошла встреча американской и украинской делегаций в Майами. Со стороны Украины участвовали Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.