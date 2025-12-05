Логотип РИА URA.RU
Гладков: глава администрации Борисовского округа ранен в результате удара ВСУ

05 декабря 2025 в 19:56
Фото: © URA.RU

В результате удара украинского беспилотника ранения получил глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского района. По имеющимся данным, дрон Вооруженных сил Украины атаковал движущееся транспортное средство на территории поселка Борисовка. Руководитель Березовского сельского поселения Валерий Викторович Борисенко был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу. Медики зафиксировали у него минно-взрывную травму, а также многочисленные осколочные ранения лица и области плеча.Об эмо сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

