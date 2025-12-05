Ученые создали учебник для тех, кто будет строить будущее России

В России будут воспитывать социальных архитекторов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Российские ученые представили первый в мире учебник по социальной архитектуре на Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». Она проходит 5–6 декабря в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ. В форуме участвуют около 600 исследователей и экспертов из 27 стран, а также представители российских органов власти и аналитических центров.

«В рамках конференции состоялась презентация первого в мире учебника по социальной архитектуре. В число авторов учебника вошли ведущие ученые и эксперты в области общественных и гуманитарных наук, среди которых профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. По данным организаторов, учебник должен стать базой для подготовки нового типа специалистов, которые будут профессионально проектировать общественные изменения.

Один из авторов издания, профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков пояснил замысел работы. «Это не просто учебник, а первая в России системная научно-методическая разработка, которая посвящена новой области знаний и профессиональной деятельности. В основе этого труда лежит простая, но крайне важная идея: будущее общество не задано, оно проектируется; будущее общество не предопределено, оно конструируется. Это наш ответ на вызовы времени, когда стихийные социальные изменения должны уступить место не только целенаправленному, но и целостно ориентированному конструированию социальной реальности», — отметил Володенков.

В книге систематизированы теоретические основы и практические модели социальной архитектуры с учетом российского и зарубежного опыта. Организаторы подчеркивают, что Россия уже накопила значительный массив социоархитектурных проектов и готова делиться наработками с партнерами.