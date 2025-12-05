Сотрудники ФСБ взяли подозреваемого в момент, когда он закладывал СВУ на автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Севастополе чекистами предотвращено покушение на высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил России. Целью готовившегося преступления был один из командиров Черноморского флота ВС РФ.

Нападение планировалось с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), которое предполагалось установить на автомобиль военнослужащего. К подготовке покушения причастен житель Забайкальского края. Он добровольно и по собственной инициативе вступил в запрещенную в России террористическую организацию.

В сентябре 2025 года подозреваемый, действуя по заданию куратора, прибыл в Крым. Там он получил подробные инструкции, касающиеся сборки взрывного устройства, и порядка его установки.

