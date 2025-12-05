ФСБ предотвратила покушение на командира Черноморского флота в Севастополе. Видео
Сотрудники ФСБ взяли подозреваемого в момент, когда он закладывал СВУ на автомобиль
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Севастополе чекистами предотвращено покушение на высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил России. Целью готовившегося преступления был один из командиров Черноморского флота ВС РФ.
Нападение планировалось с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), которое предполагалось установить на автомобиль военнослужащего. К подготовке покушения причастен житель Забайкальского края. Он добровольно и по собственной инициативе вступил в запрещенную в России террористическую организацию.
В сентябре 2025 года подозреваемый, действуя по заданию куратора, прибыл в Крым. Там он получил подробные инструкции, касающиеся сборки взрывного устройства, и порядка его установки.
Сотрудники ФСБ России взяли подозреваемого в момент, когда он закладывал СВУ на автомобиль. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с терроризмом и госизменой. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По указанным статьям возможно назначение наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
