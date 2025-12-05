Логотип РИА URA.RU
Общество

«Поживший и застиранный»: Лисовец рассказал, как носить главный цвет 2026 года

Стилист Лисовец: цвет года по версии Pantone уже есть в гардеробе у россиян
05 декабря 2025 в 21:13
Влад Лисовец заявил, что цвет года подходит каждому

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2026 года — нейтральный белый оттенок Cloud Dancer — PANTONE 11-4201. Его представили как ключевой ориентир для индустрий моды в наступающем году. В беседе с URA.RU стилист Влад Лисовец рассказал, что вряд ли сейчас кто-то из модельеров будет ориентироваться на выбор Pantone, так как все коллекции на сезон пошиты заранее.

Кроме того, этот цвет не является редким и новым для россиян, и у большинства постоянно присутствует в гардеробе. «Цвет очень простой, он очень близкий нам, потому что это не чисто белый, а чуть „поживший“, „застиранный с использованием отбеливателя“. Он есть у всех в гардеробе. Если посмотрите, то светлых вещей не в бежевом оттенке, а в холодном, у нас много», — рассказал эксперт.

По его словам, белый оттенок Cloud Dancer прекрасно освежает. Лучше всего смотрится на футболках и пушистых свитерах. Кроме того, этот цвет отлично сочетается со всеми цветами и тканями. Не требует определенного цвета кожи. «Это очень простой цвет: незаурядный, ничем не выдающийся, маркий, но не яркий. Поэтому цвет подходит для русской зимы, для лета — тоже прекрасно, и весной тоже может освежать», — рассказал Влад Лисовец.

Институт цвета Pantone ежегодно, начиная с начала 2000‑х годов, объявляет «цвет года». Это оттенок, который, по мнению экспертов, наилучшим образом отражает ключевые культурные, социальные и эмоциональные тенденции своего времени. Направление возглавляет исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Выбранный в этом году цвет Cloud Dancer служит символом успокаивающего влияния в обществе, говорится на сайте института. Также указано, что этот оттенок — волнистый белый, пронизанный безмятежностью, подталкивает к истинному расслаблению.

