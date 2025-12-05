Reuters: России могут перекрыть доступ к морским перевозкам
05 декабря 2025 в 21:08
Страны «Большой семерки» совместно с Европейским союзом обсуждают возможность отказа от действующего механизма предельной цены на российскую нефть и его потенциальную замену на полный запрет морских перевозок энергоресурсов, связанных с Россией. Страны G7 и ЕС рассматривают отмену ценового потолка на российскую нефть и введение полного запрета на использование Россией услуг морских перевозок. Об этом сообщает агентство Reuters.
