Reuters: России могут перекрыть доступ к морским перевозкам

05 декабря 2025 в 21:08
Страны «Большой семерки» совместно с Европейским союзом обсуждают возможность отказа от действующего механизма предельной цены на российскую нефть и его потенциальную замену на полный запрет морских перевозок энергоресурсов, связанных с Россией. Страны G7 и ЕС рассматривают отмену ценового потолка на российскую нефть и введение полного запрета на использование Россией услуг морских перевозок. Об этом сообщает агентство Reuters.

