Украине грозит дефицит бюджета в 2026 году

В 2026 году у Украины в первые пары месяцев закончатся деньги, заявил депутат Разумков

Украине может не хватить денег на ключевые государственные расходы уже в феврале 2026 года из ‑за параметров принятого бюджета на следующий год. Об этом заявил депутат Верховной рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, комментируя одобренный бюджет-2026 с дефицитом 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов).

«Бюджет-2026 — это про деньги, которые существуют только на бумаге», — пишет депутат в своем telegram-канале. Он заявил, что уже в феврале у Киева могут иссякнуть средства на закупку вооружений, выплату заработной платы военнослужащим, пенсий, стипендий, а также на оплату труда врачей и учителей.

Последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая закрывать его за счет международной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов, в 2025-м — 37,3 миллиарда долларов. При этом бюджет-2025 уже дважды корректировали, увеличивая военные статьи.

