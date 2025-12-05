Украине грозит дефицит бюджета в 2026 году
В 2026 году у Украины в первые пары месяцев закончатся деньги, заявил депутат Разумков
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украине может не хватить денег на ключевые государственные расходы уже в феврале 2026 года из ‑за параметров принятого бюджета на следующий год. Об этом заявил депутат Верховной рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, комментируя одобренный бюджет-2026 с дефицитом 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов).
«Бюджет-2026 — это про деньги, которые существуют только на бумаге», — пишет депутат в своем telegram-канале. Он заявил, что уже в феврале у Киева могут иссякнуть средства на закупку вооружений, выплату заработной платы военнослужащим, пенсий, стипендий, а также на оплату труда врачей и учителей.
Последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая закрывать его за счет международной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов, в 2025-м — 37,3 миллиарда долларов. При этом бюджет-2025 уже дважды корректировали, увеличивая военные статьи.
Деньги на существование Украины берутся из европейских кредитов. С начала 2025 года страны «Большой семерки» предоставили Киеву средств на общую сумму 33,8 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Эта сумма составляет около трех четвертей всего внешнего финансирования госбюджета Украины.
