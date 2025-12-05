Пенсионный возраст в 2026-ом: кто сможет уйти на заслуженный отдых в наступающем году. Инфографика
Для выхода на пенсию необходимо учитывать страховой стаж и ИПК
В 2026 году в России продолжится реализация пенсионной реформы, которая была запущена в 2018 году. Этот год станет предпоследним в переходном периоде. Он завершится в 2028 году. После этого выход на пенсию начнет осуществляться по общему правилу: мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.
Важно отметить, что россияне имеют право добровольно отказаться от выхода на пенсию в установленный срок. Это может быть выгодно, так как увеличивает размер будущих выплат. Для получения права на пенсию необходимо учитывать два основных критерия: страховой стаж (с 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию составляет не менее 15 лет) и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году — в материале URA.RU.
График выхода на пенсию по старости
Для мужчин до 2027 года:
- 1962 год — 64 года (пенсия назначена в 2026 году);
- 1963 год — 65 лет (пенсия назначена в 2028 году);
- Старше 1964 года — 65 лет (по достижении пенсионного возраста).
Для женщин до 2028 года:
- 1967 год — 59 лет (пенсия назначена в 2026 году);
- 1968 год — 60 лет (пенсия назначена в 2028 году);
- Старше 1969 года — 60 лет (по достижении пенсионного возраста).
Пенсионный возраст в 2026 году
Условия выхода на пенсию
Для выхода на пенсию в 2026 году необходимо накопить не менее 30 ИПК
Для выхода на пенсию по старости необходимо учитывать два ключевых критерия: страховой стаж и ИПК. Страховой стаж — это время работы, в течение которого уплачивались страховые взносы. Он считается с 1 января 2002 года. Важно понимать, что трудовой стаж и страховой стаж — это не одно и то же. Если вы работали неофициально или не уплачивали взносы, ваш страховой стаж может оказаться равным нулю, даже если вы активно работали.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это система, которая позволяет учитывать ваши пенсионные накопления. Для выхода на пенсию в 2026 году необходимо накопить не менее 30 ИПК.
Если у вас недостаточно стажа или пенсионных баллов для выхода на пенсию, вы можете предпринять следующие шаги:
- Проверка данных в Социальном фонде: обратитесь в Социальный фонд России (СФР) для проверки своих данных. Иногда стаж или баллы могут быть учтены неправильно;
- Учет периодов: убедитесь, что в ваш страховой стаж включены периоды учебы, службы в армии, ухода за детьми или людьми с инвалидностью;
- Докупка недостающих баллов и стажа: вы можете заключить договор с Соцфондом на добровольные страховые взносы. Это позволяет докупить до 7,5 лет страхового стажа.
Минимальная сумма взносов для покупки одного ИПК в 2025 году составляет 59 241,60 рубля. Максимально за год можно докупить 7,5 баллов, что обойдется в 444 312 рублей. Договор можно составить через Соцфонд, а платежи можно производить как единовременно, так и частями. Важно: чтобы баллы и стаж были учтены за 2025 год, взнос необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2025 года.
Сколько нужно стажа и пенсионных баллов для выхода на пенсию в 2026 году
Досрочная пенсия в 2026 году
В 2026 году также будут доступны условия для досрочного выхода на пенсию. К таким категориям граждан относятся:
- Длительный трудовой стаж: мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше (мужчины — с 62 лет, женщины — с 57 лет);
- Многодетные матери: женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более детьми — в 50 лет (при условии, что все дети старше восьми лет);
- Работники вредных и опасных производств: мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45 лет при наличии необходимого специального стажа;
- Безработные предпенсионеры: граждане, находящиеся без работы перед достижением пенсионного возраста;
- Жители Крайнего Севера: мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет при наличии более 15 лет стажа работы в районах Крайнего Севера;
- Работники культуры, образования и здравоохранения: специалисты могут выйти на досрочную пенсию через три года после достижения стажа в 25 лет.
