Для выхода на пенсию необходимо учитывать страховой стаж и ИПК

В 2026 году в России продолжится реализация пенсионной реформы, которая была запущена в 2018 году. Этот год станет предпоследним в переходном периоде. Он завершится в 2028 году. После этого выход на пенсию начнет осуществляться по общему правилу: мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

Важно отметить, что россияне имеют право добровольно отказаться от выхода на пенсию в установленный срок. Это может быть выгодно, так как увеличивает размер будущих выплат. Для получения права на пенсию необходимо учитывать два основных критерия: страховой стаж (с 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию составляет не менее 15 лет) и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году — в материале URA.RU.

График выхода на пенсию по старости

Для мужчин до 2027 года:

1962 год — 64 года (пенсия назначена в 2026 году);

1963 год — 65 лет (пенсия назначена в 2028 году);

Старше 1964 года — 65 лет (по достижении пенсионного возраста).

Для женщин до 2028 года:

1967 год — 59 лет (пенсия назначена в 2026 году);

1968 год — 60 лет (пенсия назначена в 2028 году);

Старше 1969 года — 60 лет (по достижении пенсионного возраста).

Пенсионный возраст в 2026 году

Условия выхода на пенсию

Для выхода на пенсию в 2026 году необходимо накопить не менее 30 ИПК

Для выхода на пенсию по старости необходимо учитывать два ключевых критерия: страховой стаж и ИПК. Страховой стаж — это время работы, в течение которого уплачивались страховые взносы. Он считается с 1 января 2002 года. Важно понимать, что трудовой стаж и страховой стаж — это не одно и то же. Если вы работали неофициально или не уплачивали взносы, ваш страховой стаж может оказаться равным нулю, даже если вы активно работали.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это система, которая позволяет учитывать ваши пенсионные накопления. Для выхода на пенсию в 2026 году необходимо накопить не менее 30 ИПК.

Если у вас недостаточно стажа или пенсионных баллов для выхода на пенсию, вы можете предпринять следующие шаги:

Проверка данных в Социальном фонде: обратитесь в Социальный фонд России (СФР) для проверки своих данных. Иногда стаж или баллы могут быть учтены неправильно; Учет периодов: убедитесь, что в ваш страховой стаж включены периоды учебы, службы в армии, ухода за детьми или людьми с инвалидностью; Докупка недостающих баллов и стажа: вы можете заключить договор с Соцфондом на добровольные страховые взносы. Это позволяет докупить до 7,5 лет страхового стажа.

Минимальная сумма взносов для покупки одного ИПК в 2025 году составляет 59 241,60 рубля. Максимально за год можно докупить 7,5 баллов, что обойдется в 444 312 рублей. Договор можно составить через Соцфонд, а платежи можно производить как единовременно, так и частями. Важно: чтобы баллы и стаж были учтены за 2025 год, взнос необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2025 года.

Сколько нужно стажа и пенсионных баллов для выхода на пенсию в 2026 году

Досрочная пенсия в 2026 году

В 2026 году также будут доступны условия для досрочного выхода на пенсию. К таким категориям граждан относятся: