В Белом доме объявили Washington Post «медиапреступником недели»

Белый дом показал нового «медиапреступника недели» Фото: Official White House / Adam Schultz

Белый дом объявил газету Washington Post «медиапреступником недели» за материал о приказе главы Пентагона Пита Хегсета «добивать» выживших при ударах США по судам с наркоторговцами в Карибском море. Об этом говорится на официальном сайте администрации президента.

«Медиа-преступник недели: Washington Post», — говорится в обновленной подборке на официальном сайте администрации президента США. Там публикуется список СМИ, уличенных, по версии властей, в распространении недостоверной информации.

В Белом доме заявили, что публикация Washington Post о действиях американских военных у берегов Венесуэлы искажается и подается как сознательное убийство выживших после первой атаки. «Газета Washington Post опубликовала необоснованную ложь с целью подорвать антитеррористические операции военного министерства», — сообщается на сайте.

Продолжение после рекламы

В администрации уточняют, что речь идет о публикации, где Хегсету приписывается приказ нанести повторный удар по судам с предполагаемыми наркоторговцами в начале сентября, чтобы убить выживших после первой атаки. В Белом доме и Пентагоне настаивают, что удары по целям в Карибском море соответствуют «законам войны» и направлены против объектов, связанных с наркотрафиком, а не против гражданских лиц.