Квартиру дочери основателя «Арианта» на челябинском курорте продают с торгов

Квартиру Елены Кретовой на берегу озера Чебаркуль продают за 13 млн рублей
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Дома чебаркульских силовиков Чебаркуль, озеро чебаркуль
Реализуемая недвижимость находится на берегу озера Чебаркуль Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Квартиру дочери основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова Елены Кретовой в санатории «Кисегач» в Челябинской области продают с торгов. За жилье площадью в 65,3 квадратных метра на берегу озера Чебаркуль просят 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. Объявление появилось на сайте «Торги России». Организатором торгов выступает Росимущество.

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«Жилое помещение (квартира), площадь 65,1 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Чебаркуль, тер. Санаторий Кисегач. Собственник имущества: Кретова Е.А.», — говорится в объявлении. Заявки принимаются до 3 марта.

Продажа квартиры проводится в рамках национализации «Арианта», чьи активы теперь принадлежат государству. С Елены Кретовой и ее мужа Александра, а также с Александра и Людмилы Аристовой взыскивают с каждого по 46,6 млрд рублей. Генпрокуратура намерена таким покрыть ущерб, нанесенный бюджету РФ в рамках приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Арианта».

Аристовы и Кретовы пытаются оспорить действия приставов в судах. На имущество семей наложен арест.

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Квартиру дочери основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова Елены Кретовой в санатории «Кисегач» в Челябинской области продают с торгов. За жилье площадью в 65,3 квадратных метра на берегу озера Чебаркуль просят 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. Объявление появилось на сайте «Торги России». Организатором торгов выступает Росимущество. «Жилое помещение (квартира), площадь 65,1 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Чебаркуль, тер. Санаторий Кисегач. Собственник имущества: Кретова Е.А.», — говорится в объявлении. Заявки принимаются до 3 марта. Продажа квартиры проводится в рамках национализации «Арианта», чьи активы теперь принадлежат государству. С Елены Кретовой и ее мужа Александра, а также с Александра и Людмилы Аристовой взыскивают с каждого по 46,6 млрд рублей. Генпрокуратура намерена таким покрыть ущерб, нанесенный бюджету РФ в рамках приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Арианта». Аристовы и Кретовы пытаются оспорить действия приставов в судах. На имущество семей наложен арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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