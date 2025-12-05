Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Кадыров вызвал бойцов ВСУ на встречу «лицом к лицу»

05 декабря 2025 в 22:51
Кадыров посчитал, что если боевики ВСУ откажутся от встречи, то не смогут считать себя мужчинами

Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал боевиков ВСУ сразиться с российскими военнослужащими «лицом к лицу». В противном случае украинские подразделения не смогут считать себя воинами или мужчинами.

«Обращаюсь к укронацистам и их приспешникам: если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами. Российские бойцы каждый день идут на вас и давят на всех жарких участках фронта. Покажите и себя на поле битвы», — опубликовал глава Чечни в своем telegram-канале.

Рамзан Кадыров также затронул тему атаки украинской БПЛА по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Глава Чечни заявил, что подобные действия — не более чем попытки запугать мирное населения и создать иллюзию давления. Эти усилия боевиков ВСУ, по словам Кадырова, вызваны неспособностью добиться успеха на поле боя.

