Кадыров пообещал личный «подарок» бойцам ВСУ за атаку по «Грозный-Сити»
Кадыров призвал бойцов ВСУ к честной встрече на поле боя
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал личный «подарок» украинским военным в ответ на атаку БПЛА по высотному комплексу «Грозный-Сити». По словам политика, ответ не заставит себя долго ждать.
«Затронули тему атаки украинской БПЛА по одному из зданий высотного комплекса „Грозный-Сити“. Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления... Для нас же самое главное, что никто не пострадал. От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него „подарок“ противник скоро получит. Ну а здание мы восстановим быстро», — сказал Кадыров в своем telegram-канале.
Также Кадыров призвал украинских бойцов встретиться лицом к лицу в указанном ими месте, если они хотят воевать. По словам главы Чечни, российские бойцы продавливают ВСУ в зоне СВО и наступают на всех жарких участках фронта. «Покажите и себя на поле битвы», — написал Кадыров.
