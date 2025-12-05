Кадыров пообещал личный «подарок» бойцам ВСУ за атаку по «Грозный-Сити»

«Затронули тему атаки украинской БПЛА по одному из зданий высотного комплекса „Грозный-Сити“. Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления... Для нас же самое главное, что никто не пострадал. От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него „подарок“ противник скоро получит. Ну а здание мы восстановим быстро», — сказал Кадыров в своем telegram-канале.