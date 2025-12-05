Daily Star: объект 3I/ATLAS вынудил мировых лидеров провести тайные учения

Комета вызвала всесторонний интерес ученых и политиков, отмечает газета Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Межзвездный объект 3I/ATLAS побудил мировых лидеров задействовать системы противокосмической обороны и вызвал панику. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Космический корабль» 3I/Atlas вызывает панику. А мировые лидеры тайно активируют «космическую оборону», — передает газета.

Ранее поступали данные о том, что межзвездный объект продолжает набирать скорость, при этом его траектория остается практически неизменной. По информации газеты, в последние недели в разных странах мира были проведены масштабные учения по отработке планетарной обороны.

Европейское космическое агентство организовало серию «закрытых» тренировок, посвященных отражению потенциальной космической угрозы. Космические силы США провели учения по орбитальному слежению, которые изначально планировались на конец 2026 года, однако впоследствии неожиданно были перенесены на более ранний срок. В совместных маневрах также приняли участие Австралия, Южная Корея и Бразилия.