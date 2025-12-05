Ушаков: Путин уже хорошо знает Уиткоффа, они понимают друг друга с полуслова
За шесть встреч у Путина с Уиткоффом сложились прекрасные взаимоотношения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обладают прекрасным взаимопониманием. Собеседники понимают друг друга уже с полуслова, особенно после шестой встречи. Об этом заявил советник президента РФ Юрий Ушаков.
«Путин и Уиткофф понимают друг друга уже с полуслова. Путин уже хорошо знает Уиткоффа, они встречались уже шесть раз», — сообщил советник президента в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.
Ранее, 3 декабря, в Кремле состоялись почти пятичасовые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Стороны обсудили детали разрешения российско-украинского конфликта и потенциального мирного плана.
