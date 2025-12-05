Логотип РИА URA.RU
Ушаков: Путин уже хорошо знает Уиткоффа, они понимают друг друга с полуслова

05 декабря 2025 в 22:15
За шесть встреч у Путина с Уиткоффом сложились прекрасные взаимоотношения

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обладают прекрасным взаимопониманием. Собеседники понимают друг друга уже с полуслова, особенно после шестой встречи. Об этом заявил советник президента РФ Юрий Ушаков.

«Путин и Уиткофф понимают друг друга уже с полуслова. Путин уже хорошо знает Уиткоффа, они встречались уже шесть раз», — сообщил советник президента в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. 

Ранее, 3 декабря, в Кремле состоялись почти пятичасовые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Стороны обсудили детали разрешения российско-украинского конфликта и потенциального мирного плана.

