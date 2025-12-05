Ушаков: одной из тем переговоров Путина и Моди могла стать Украина

Путин и Моди встретились в Индии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Одной из центральных тем неформальных переговоров между руководством России и Индии, вероятно, стало возможное урегулирование военного конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Тема урегулирования военного конфликта на Украине, вероятно, стала одной из основных во время неформальных переговоров руководителей России и Индии», — передает «Коммерсант» сообщение Ушакова. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в формате «тет-а-тет» состоялась 5 декабря.

В ходе беседы российский лидер проинформировал индийского премьера о деталях своих контактов с представителями США. В ответ Моди подтвердил поддержку усилий Москвы, направленных на достижение мирного урегулирования. Среди ключевых тем обсуждения также были развитие экономического взаимодействия между двумя государствами и рассмотрение перспектив введения безвизового режима.

