Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные претензии России к Украине по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Таким образом, в Гааге отклонили все ранее обнародованные возражения Киева. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что «надежды Запада использовать против России юридическое оружие в очередной раз провалились». В Москве добиваются привлечения Украины к ответственности не только за проводимую государственной властью политику геноцида, но и за другие предполагаемые нарушения Конвенции.

